Киев будет постоянно в "оранжевой" зоне во время адаптивного карантина, - Рубан
4 февраля, 2021, 15:57
Во время адаптивного карантина Киев будет постоянно в "оранжевой" зоне, на это влияют несколько факторов
Об этом в эфире "Украина 24" рассказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина .
Он отметил, что на следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.
"Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев постоянно будет находиться в "оранжевой зоне", потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов", - отметил Рубан.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина и в ближайшие дни правительство примет решение.
- По словам Шмыгаля, правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но и после этого он может действовать в той или иной форме.
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