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Espreso.tvОбществоКиев будет постоянно в "оранжевой" зоне во время адаптивного карантина, - Рубан

Киев будет постоянно в "оранжевой" зоне во время адаптивного карантина, - Рубан


фото: reuters
Во время адаптивного карантина Киев будет постоянно в "оранжевой" зоне, на это влияют несколько факторов

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина .

Он отметил, что на следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.

"Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев постоянно будет находиться в "оранжевой зоне", потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов", - отметил Рубан.

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