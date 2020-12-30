Роналду назвал свою самую большую мечту

30 декабря, 2020, 20:14

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что мечтает выиграть чемпионат мира по футболу

Об этом сообщает AP News .

По словам Роналду, он не планирует завершать профессиональную карьеру в ближайшее время.

"Я до сих пор чувствую себя хорошо. Надеюсь, что смогу играть еще очень много лет, но ты никогда не знаешь, как сложится жизнь. Если есть мотивация, возраст не имеет значения. Когда общаюсь с молодыми игроками, всегда даю совет, чтобы они наслаждались моментом , ведь мы никогда не знаем, что произойдет завтра. Доволен нынешним положением. Я завоевывал трофеи с каждым клубом, за который выступал, но выиграть чемпионат мира - это моя главная мечта ", - сказал португалец.

35-летний Роналду является чемпионом Европы, он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, и по два раза выигрывал чемпионаты Испании и Италии. Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

В этом сезоне Криштиану Роналду провел 14 матчей, забил 16 мячей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 60 млн евро.

Напомним, 17 декабря поляк Роберт Левандовски опередил Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста мира-2020.

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