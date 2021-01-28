Старше тренера: "Ювентус" предложил новый контракт 43-летнему Буффону

28 января, 2021, 11:11

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" предложил 43-летнему голкиперу Джанлуиджи Буффону продлить контракт

Об этом сообщает Calcionews24 .

По словам главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло, туринский клуб намерен продлить контракт с Джанлуиджи Буффон.

"Мы надеемся, что он примет предложение продлить контракт. Сейчас он в очень хорошей форме и готов помогать команде. Ежедневно Джанлуиджи доказывает, что все еще может играть в футбол и мы все будем очень счастливы, если он будет продолжать это делать", - сказал Пирло.

Действующий контракт 43-летнего Джанлуиджи Буффон рассчитан до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне итальянец сыграл за "Ювентус" 7 матчей, пропустил 4 гола и 4 матча отстоял "на ноль".

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло на два года младше Джанлуиджи Буффона.

Напомним, 21 января в матче за Суперкубок Италии "Ювентус" победил "Наполи" и выиграл первый трофей под руководством Андреа Пирло .

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