Лопес рассказал, с кем хочет драться вместо Ломаченко
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал The Mayweather Channel.
Лопес признался, что хочет победить Дэвиса, а затем встретиться с Девином Хейни.
"Я - самый стилистически развитый боксер современности. Вот и все. Единственный человек, который может меня побить, - это я сам. Кого я хочу побить больше всего? На первом месте Джервонта Дэвис. Он мой главный соперник. Я хочу победить его, а затем встретиться с Девином Хейни ", - сказал Лопес.
26-летний Джервонта Дэвис выиграл все свои 24 поединка на профессиональном ринге. Американец 31 октября нокаутировал мексиканца Лео Санта Круза и защитил титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг). Также он владеет поясом WBA Super во втором полулегком категории (до 59 кг).
В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.
- 2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.
- 4 февраля Лопес заявил, что в двух последующих боях не собирается встречаться с украинцем Василием Ломаченко .
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