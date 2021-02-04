Лопес рассказал, с кем хочет драться вместо Ломаченко

4 февраля, 2021, 21:13

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес хочет провести бой против Джервонты Дэвиса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал The Mayweather Channel.

Лопес признался, что хочет победить Дэвиса, а затем встретиться с Девином Хейни.

"Я - самый стилистически развитый боксер современности. Вот и все. Единственный человек, который может меня побить, - это я сам. Кого я хочу побить больше всего? На первом месте Джервонта Дэвис. Он мой главный соперник. Я хочу победить его, а затем встретиться с Девином Хейни ", - сказал Лопес.

26-летний Джервонта Дэвис выиграл все свои 24 поединка на профессиональном ринге. Американец 31 октября нокаутировал мексиканца Лео Санта Круза и защитил титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг). Также он владеет поясом WBA Super во втором полулегком категории (до 59 кг).

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.

4 февраля Лопес заявил, что в двух последующих боях не собирается встречаться с украинцем Василием Ломаченко .

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