Лопес принял окончательное решение о реванше с Ломаченко

4 февраля, 2021, 10:08

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что в двух следующих боях не собирается встречаться с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), он сначала собирается провести обязательную защиту титула IBF (Международной боксерской федерации) против австралийца Джорджа Камбососа, а затем встретиться с "регулярным" чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета ) американцем Девином Хейни.

"Знаете, почему я до сих пор не поднялся дивизионом выше? Это мой обязательный претендент. Хочу отдать ему должное. Ведь он пробился через элиминатор, как это в свое время сделал я сам. То есть я дерусь с ним не потому, что хочу. А по той причине, что я должен. Сейчас подняли крик, что я кого-то боюсь. Неправда. Просто я придерживаюсь правил игры. Если все пойдет так, как я запланировал, то следующим после Камбососа будет Девин Хейни", - рассказал Лопес.

Таким образом, реванш с Василием Ломаченко отсутствует в планах американца. Вероятно, после поединка с Хейни он перейдет в другую весовую категорию, о чем неоднократно заявлял ранее.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC, WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF в легком весе.

2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.

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