В Украине создадут вебплатформу для ЦПАУ, - Шмыгаль
3 февраля, 2021, 15:02
Правительство поддержало создание в Украине Национальной вебплатформы центров предоставления административных услуг (ЦПАУ)
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.
"Мы всегда говорили, что взаимодействие с государством должно проходить максимально комфортно для украинцев, в частности в сфере предоставления государственных услуг. Для этого правительство поддержало создание этой платформы", - написал Шмыгаль.
Премьер отметил, что платформа будет иметь карту, на которой отображаются все ЦПАУ в стране. Пользователи смогут переходить на сайты центров и оценивать качество их работы.
Кроме того, планируется, что на платформе будут проходить учебные курсы и оценки качества обучения для работников ЦПАУ.
- Напомним, 27 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании работы ЦПАУ.
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