В Украине создадут вебплатформу для ЦПАУ, - Шмыгаль

3 февраля, 2021, 15:02

Правительство поддержало создание в Украине Национальной вебплатформы центров предоставления административных услуг (ЦПАУ)

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Мы всегда говорили, что взаимодействие с государством должно проходить максимально комфортно для украинцев, в частности в сфере предоставления государственных услуг. Для этого правительство поддержало создание этой платформы", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что платформа будет иметь карту, на которой отображаются все ЦПАУ в стране. Пользователи смогут переходить на сайты центров и оценивать качество их работы.

Кроме того, планируется, что на платформе будут проходить учебные курсы и оценки качества обучения для работников ЦПАУ.

Напомним, 27 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании работы ЦПАУ.

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