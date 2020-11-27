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Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал закон о совершенствовании работы ЦПАП

Зеленский подписал закон о совершенствовании работы ЦПАП


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №943-их, направленный на совершенствование работы центров предоставления административных услуг (ЦПАП)

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, закон направлен на оптимизацию сети и функционирования ЦПАП, совершенствование доступа к административным услугам в электронной форме и решения проблем в сфере предоставления таких услуг.

Отмечается, что документ вводит мониторинг качества предоставления административных услуг, который будет осуществляться с учетом требований по защите персональных данных.

Кроме того, закон предусматривает, что ЦПАП смогут иметь собственные наименования и символику. Отдельно от наименования и символики центры будут иметь право использовать обозначение "Центр Дия".

Закон также предусматривает создание Единого государственного веб-портала электронных услуг. Он позволит получать большее количество государственных услуг онлайн без обязательного посещения ЦПАП.

В пресс-служба отметили, что закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

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