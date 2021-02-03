"Манчестер Юнайтед" забил 9 голов "Саутгемптону" и повторил рекорд АПЛ

3 февраля, 2021, 08:44

В 22-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон" со счетом 9: 0 и повторил рекорд Премьер-лиги

Об этом сообщает Foot Stats в twitter.

Победа со счетом 9: 0 является крупнейшей в истории Премьер-лиги. МЮ повторил собственное достижение - в 1995 году с таким счетом был повержен "Ипсвич", а также "Лестера", который в 2019 году забил девять мячей "Саутгемптона".

"Манчестер Юнайтед" набрал 44 очка и делит лидерство с "Манчестер Сити". "Саутгемптон" с 29 пунктами - 12-й.

Чемпионат Англии

22-й тур

2 февраля

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 9: 0

Голы: Ван Биссака, 18 Рашфорд, 25 Беднарек, 34 (авт.), Кавани, 39, Марсиаль, 69, 90, Мактоминей, 71, Фернандеш, 87 (пен.), Джеймс, 90 + 3

Удаление: Янкевиц, 2, Беднарек, 86 (оба - "Саутгемптон")

Manchester United ne s'était plus imposé par 9 buts d'écart en compétition officielle depuis le 4 mars 1995 (Manchester United 9-0 Ipswich Town). #MUNSOU - Stats Foot (@Statsdufoot) February 2, 2021

Напомним, 30 января украинский футболист Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" против "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии.

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