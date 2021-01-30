Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Шеффилд" и удержать лидерство в чемпионате Англии
30 января, 2021, 20:29
Украинский футболист Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" против "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.
Победу команде Хосепа Гвардиолы принес гол Габриэля Жезуса на 9-й минуте.
"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд" 1:0, набрал 44 очка и упрочил лидерство. Ближайшего преследователя - "Манчестер Юнайтед" - "Сити" опережает на 4 пункта.
Чемпионат Англии
21-й тур
30 января
"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0
Гол: Жезус, 9
- Напомним, 29 января Александр Зинченко попал в сборную лучших игроков 20-го тура чемпионата Англии.
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