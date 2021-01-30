Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Шеффилд" и удержать лидерство в чемпионате Англии

30 января, 2021, 20:29

Украинский футболист Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" против "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.

Победу команде Хосепа Гвардиолы принес гол Габриэля Жезуса на 9-й минуте.

"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд" 1:0, набрал 44 очка и упрочил лидерство. Ближайшего преследователя - "Манчестер Юнайтед" - "Сити" опережает на 4 пункта.

Чемпионат Англии

21-й тур

30 января

"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0

Гол: Жезус, 9

Напомним, 29 января Александр Зинченко попал в сборную лучших игроков 20-го тура чемпионата Англии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb