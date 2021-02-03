Менеджер Усика назвал причину разрыва боксера с Кличко
Об этом заявил менеджер украинского тяжеловеса Эгис Климас, сообщает Tribuna.com .
По его словам, определяющим в решении Александра Усика не продлевать сотрудничество с промоутерской компанией Виталия и Владимира Кличко, стало недовольство боксера финансовыми условиями сотрудничества.
"Думаю, платежи больше влияют. Проценты, может, имеют отношения. Может, в чем-то недоволен: в работе, организации. Здесь очень много такого. Мой совет Саши такова: остался у тебя один бой с К2 - идем, боксируем, становимся свободными агентами и далее принимаем решение - куда мы идем. очень много работы мы делаем с К2. Для меня К2 - это Александр Красюк. очень умный, знакомы с бизнес-структурой бокса. Мне лично работать с ним очень легко, удобно и хорошо ", - рассказал Климас.
Он добавил, что Красюк понимает, что сотрудничество с Усиком, вероятно, завершена.
"Я с ним разговаривал и он понимает, что в дальнейшем может не будет Усика в промоушене компании, но по разговору с ним чувствуется, что он не держит никакого зла на него, не обижается", - сказал Климас.
В заключительном поединке в K2 Promotions Александр Усик весной должен встретиться с британцем Джо Джойсом в бою за титул "временного" чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе.
- 3 декабря Усик заявил, что его не устраивают финансовые условия , предложенные промоутерской компанией K2 Promotions.
- 16 декабря стало известно, что Усик после завершения контракта с K2 Promotions представлять собственную промоутерскую компанию .
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