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Деятельность подсанкционных каналов финансируется из ОРДЛО, - Потураев


фото: focus.ua
По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Никиты Потураева каналы 112 Украина, NewsOne и ZiK финансировались с оккупированных Россией территорий ОРДЛО

Об этом нардеп-"слуга" Никита Потураев заявил в эфире одного из телеканалов, передает "Цензор".

"Я бы не сводил это к закрытию каналов - это откровенно пророссийский и российский дискурс, в который сейчас пытаются запихнуть эту всю дискуссию. Разговор должен идти об антиукраинской деятельности, в частности деятельности, которая является общей с террористами, оккупировавшими украинский Донбасс, с российскими наемниками и их марионетками - и об их совместном бизнесе. А также о бизнесе, который здесь вели агенты российского влияния", - отметил народный дептатив.

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Потураев заявил, что деятельность этих телеканалов финансируется с оккупированных территорий.

"Именно об этом мы должны говорить, именно с этим мы боролись. Эта ситуация не о канале, не о свободе слова. Это о финансировании пропаганды деньгами, которые имеют происхождение с оккупированных территорий", - подчеркнул политик.

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