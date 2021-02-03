Деятельность подсанкционных каналов финансируется из ОРДЛО, - Потураев
Об этом нардеп-"слуга" Никита Потураев заявил в эфире одного из телеканалов, передает "Цензор".
"Я бы не сводил это к закрытию каналов - это откровенно пророссийский и российский дискурс, в который сейчас пытаются запихнуть эту всю дискуссию. Разговор должен идти об антиукраинской деятельности, в частности деятельности, которая является общей с террористами, оккупировавшими украинский Донбасс, с российскими наемниками и их марионетками - и об их совместном бизнесе. А также о бизнесе, который здесь вели агенты российского влияния", - отметил народный дептатив.
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Потураев заявил, что деятельность этих телеканалов финансируется с оккупированных территорий.
"Именно об этом мы должны говорить, именно с этим мы боролись. Эта ситуация не о канале, не о свободе слова. Это о финансировании пропаганды деньгами, которые имеют происхождение с оккупированных территорий", - подчеркнул политик.
- Напомним, 2 февраля СНБО Украины ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе" .
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