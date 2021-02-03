"Рейтинг Зеленского падает", - Княжицкий предположил, что санкции в отношении каналов Козака призваны сохранить электорат президента

3 февраля, 2021, 11:47

Нардеп от фракции "ЕС" Николай Княжицкий считает, что санкции против Тараса Козака и его медиаимперии ввели именно сейчас, чтобы такой шаг лучше воспринимался в мире на фоне ареста в России Алексея Навального

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий рассказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

Журналисты попросили политика прокомментировать санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его каналов - "112 Украина", NewsOne и Zik.

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"Они выполнили постановление, за которое проголосовал блок Петра Порошенко и Народный фронт в прошлом созыве. Это постановление принималось накануне избирательной кампании. Тогда было пожелание не реагировать на это со стороны наблюдателей за выборами для того, чтобы признать выборы в Украине в силе. Очень долго украинская власть тянула с этим шагом. Этот шаг нужно было сделать очень давно. Думаю, они решились сейчас по нескольким причинам. Во-первых, - потому что сейчас рейтинг Зеленского падает и мы видим, что растет рейтинг ОПЗЖ. То есть ОПЗЖ забирает часть рейтинга Зеленского, поэтому он боится этого. Ему надо было их здесь остановить ", - отметил Княжицкий.

Нардеп отметил, что "Европейская Солидарность" поддерживает решение СНБО и президента в этом вопросе.

"Потому что очевидно, что большего зла для Украины, чем антиукраинские политические силы, мы сегодня не видим", - подчеркнул он.

В то же время по мнению Княжицкого, второй причиной введения санкций против Козака и его медиаимперии является смена власти в США и события, связанные с Навальным в России.

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"Потому что на этом фоне, когда весь мир возмущает поведение России, получить поддержку в таких действиях, я думаю, легче", - пояснил Николай Княжицкий.

Напомним, 2 февраля СНБО Украины ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов

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