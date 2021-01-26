Дело ветерана Фортуны: эксперт МВД определила "на глаз", что подозреваемая - террористка, - адвокат

26 января, 2021, 19:17

Адвокат Виктории Котеленец раскритиковал экспертизу МВД в отношении ветерана Виктории Котеленец, задержанной и отправленной в СИЗО во время получения удостоверения УБД

Об этом рассказал адвокат Виталий Коломиец в Facebook.

"В деле Фортуны сломано сотни копий в комментариях, сравнивая фото "женщины из конвоя" (Ольги Суховой) с ветераном Викторией (Фортуной). И снова имеет место печально известная экспертиза от МВД", - прокомментировал адвокат, ссылаясь на собственный опыт экспертиз МВД по делу Шеремета. По его словам, эксперт МВД использовала метод "визуального сопоставления" изображений на цифровых фотографиях и пришла к выводу, что на фотографиях один и тот же человек, правда отметив, что у Фортуны все-таки меньше лицо чем у "конвоирши", но списала это на фототехнику в отчете. Читайте также: Задержание ветерана АТО Котеленец: волонтеры назвали лицо "днровки", за которую полиция приняла военную

Адвокат пояснил, что для цифровых фотографий уже более 10 лет существует не менее 15 методов сравнения, в том числе проектно-геометрический, сопоставление относительных величин, метод координационных сетей и тому подобное.

Коломиец отметил, что продвинутым методом сравнением является использование свертковых нейронных сетей (СНС). "Такое программное обеспечение очень широко используется Google и Amazon, с ним работает сайт "Миротворец", по такому методу осуществлен поиск "конвоирши", - отметил он. Адвокат привел видео, в котором опровергает доводы МВД методом СНС:

"Но эксперт МВД использовала только один метод - "визуального сопоставления" - или другими словами "прикинула на глаз". Это настолько примитивно, что корректнее из глины и палок демонстрировать работу лазерного принтера", - отметил Коломиец.

"Сейчас очевидно, что Викторию "Фортуну" безосновательно бросили в СИЗО.

Чтобы как можно быстрее освободить Викторию, необходимо провести собственную сравнительную экспертизу с использованием надлежащих методов. А потом мы проведем еще одну экспертизу и покажем разницу в росте между Викторией и Ольгой Суховой", - добавил адвокат.

Напомним, ветерана Викторию Котеленец, позывной Фортуна, задержали в Министерстве ветеранов, когда она приехала получить удостоверение УБД, как ветеран Украинской Добровольческой Армии Дмитрия Яроша. Ее обвиняют в конвоировании украинских военнопленных в Донецке в 2014 году.

По словам нардепа от фракции "ЕС", госпитальера Яны Зинкевич, она знала Викторию в 2014 году, когда сама служила в "Правом секторе".

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