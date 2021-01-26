Дело ветерана Фортуны: эксперт МВД определила "на глаз", что подозреваемая - террористка, - адвокат
Об этом рассказал адвокат Виталий Коломиец в Facebook.
По его словам, эксперт МВД использовала метод "визуального сопоставления" изображений на цифровых фотографиях и пришла к выводу, что на фотографиях один и тот же человек, правда отметив, что у Фортуны все-таки меньше лицо чем у "конвоирши", но списала это на фототехнику в отчете.
Читайте также: Задержание ветерана АТО Котеленец: волонтеры назвали лицо "днровки", за которую полиция приняла военную
Адвокат пояснил, что для цифровых фотографий уже более 10 лет существует не менее 15 методов сравнения, в том числе проектно-геометрический, сопоставление относительных величин, метод координационных сетей и тому подобное.
"Такое программное обеспечение очень широко используется Google и Amazon, с ним работает сайт "Миротворец", по такому методу осуществлен поиск "конвоирши", - отметил он.
Адвокат привел видео, в котором опровергает доводы МВД методом СНС:
"Но эксперт МВД использовала только один метод - "визуального сопоставления" - или другими словами "прикинула на глаз". Это настолько примитивно, что корректнее из глины и палок демонстрировать работу лазерного принтера", - отметил Коломиец.
Напомним, ветерана Викторию Котеленец, позывной Фортуна, задержали в Министерстве ветеранов, когда она приехала получить удостоверение УБД, как ветеран Украинской Добровольческой Армии Дмитрия Яроша. Ее обвиняют в конвоировании украинских военнопленных в Донецке в 2014 году.
По словам нардепа от фракции "ЕС", госпитальера Яны Зинкевич, она знала Викторию в 2014 году, когда сама служила в "Правом секторе".
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-