Стало известно, где состоится матч квалификации ЧМ Франция - Украина

2 февраля, 2021, 20:02

Матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 Франция - Украина пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Стартовый поединок в квалификационном раунде чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграет против Франции. Встреча состоится 24 марта на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени. Начало встречи в 21:45.

Матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 состоится 28 марта 2021 против Финляндии. Встреча Украина - Казахстан пройдет 31 марта 2021 года.

В квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против национальных команд Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана. Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть турнира, а команда, которая финиширует второй, - сыграет в стыковых матчах.

7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

20 января стало известно, что сборная Украины перед финальной частью чемпионата Европы сыграет в товарищеских матчах с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.

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