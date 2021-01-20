Стало известно, с какими сборными Украины сыграет перед Евро-2020
Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает официальный сайт УАФ .
По его словам, непосредственно перед стартом Евро-2020, сборная Украины сыграет три контрольных матча.
"23 мая сборная Украины сыграет с Бахрейном, 3 июня - с Северной Ирландией и 7 июня - с Кипром. Эти спарринги состоятся в разных городах Украины и станут частью программы подготовки к Евро-2020", - рассказал Павелко.
Первую игру финальной части сборная Украины проведет 13 июня с Нидерландами в Амстердаме.
Чемпионат Европы должен состояться летом 2020 года, но был перенесен на 2021 из-за пандемии коронавируса.
- Напомним, 19 января главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что задачей-минимум нашей команды на чемпионате Европы по футболу является выход из группы .
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