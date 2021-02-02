Неймар определился со своим будущим в ПСЖ

2 февраля, 2021, 18:37

Бразильский форвард Неймар решил продлить контракт с французским ПСЖ

Об этом сообщает RMC.

Стороны договорились о новом соглашении, которое будет рассчитано на 4 года. Ранее сообщалось, что Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ с заработной платой 32 млн евро в год.

Срок нынешнего контракта Неймара с французским топ-клубом истекает летом 2022 года. В этом сезоне 28-летний бразилец провел 16 матчей, забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач.

В ноябре сообщалось, что "Ювентус" решил предложить ПСЖ обменять португальского футболиста Криштиану Роналду на Неймара.

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