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Espreso.tvСпортНеймар требует от ПСЖ контракт на 160 млн евро

Неймар требует от ПСЖ контракт на 160 млн евро


фото: Getty Images
Французский ПСЖ и бразильский вингер Неймар ведут переговоры о продлении контракта

Об этом сообщает ESPN .

Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ с заработной платой - 32 млн евро в год. Бразилец хочет соглашение с суммарной стоимостью 160 млн евро.

28-летний бразилец попросил спортивного директора ПСЖ Леонардо предоставить ему определенные гарантии, касающиеся планов клуба. Стороны считают, что смогут достичь договоренности.

Срок нынешнего контракта Неймара с французским топ-клубом истекает летом 2022 года. В этом сезоне бразилец провел 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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