Экс-президенту IBU грозит 10 лет тюрьмы за российский допинг
2 февраля, 2021, 13:18
Бывшему президенту Международного союза биатлонистов норвежцу Андресу Бессебергу грозит 10 лет тюрьмы за сокрытие фактов употребления россиянами допинга
Об этом сообщает TV2 .
По словам норвежского прокурора Трюдо Стангхелле Андерс Бессеберг может быть осужден на 10 лет по статье о коррупции, после того, как комиссия IBU признала его виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.
"Наказание за коррупцию - это 10 лет лишения свободы. Мы сотрудничаем с прокуратурой Австрии по делу Бессеберга. Мы провели несколько допросов, изучаем документы. Могу сказать, что мы уделяем этому расследованию особое внимание - выдвинуты обвинения серьезные", - сказал Стангхелле.
- 28 января стало известно, что бывший президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг скрывал положительные пробы биатлонистов из России.
- Кроме этого, выяснилось, что Бессеберг за сокрытие положительных допиг проб российских спортсменов получал услуги проституток .
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