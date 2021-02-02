Экс-президенту IBU грозит 10 лет тюрьмы за российский допинг

2 февраля, 2021, 13:18

Бывшему президенту Международного союза биатлонистов норвежцу Андресу Бессебергу грозит 10 лет тюрьмы за сокрытие фактов употребления россиянами допинга

Об этом сообщает TV2 .

По словам норвежского прокурора Трюдо Стангхелле Андерс Бессеберг может быть осужден на 10 лет по статье о коррупции, после того, как комиссия IBU признала его виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

"Наказание за коррупцию - это 10 лет лишения свободы. Мы сотрудничаем с прокуратурой Австрии по делу Бессеберга. Мы провели несколько допросов, изучаем документы. Могу сказать, что мы уделяем этому расследованию особое внимание - выдвинуты обвинения серьезные", - сказал Стангхелле.

28 января стало известно, что бывший президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг скрывал положительные пробы биатлонистов из России.

Кроме этого, выяснилось, что Бессеберг за сокрытие положительных допиг проб российских спортсменов получал услуги проституток .

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