Экс-президент IBU скрывал положительные допинг-пробы российских биатлонистов

28 января, 2021, 12:21

Бывший президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг скрывал положительные пробы биатлонистов из России

Об этом сообщает Международный союз биатлонистов .

Бывший президент IBU Андерса Бессеберга и экс-генерального секретаря организации Николь Реш признали виновными в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

"После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга, и у госпожи Николь Реш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга", - говорится в отчете.

Решение о санкциях в отношении чиновников примет независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне - Biathlon Integrity Unit.

Бессеберг покинул пост президента IBU после того, как бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил Международный союз биатлонистов в помощи в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

Напомним, 14 января, Спортивный арбитражный суд обвинил власти РФ в сокрытии реальных масштабов допинговых нарушений российскими спортсменами.

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