Экс-президент IBU скрывал положительные допинг-пробы российских биатлонистов
Об этом сообщает Международный союз биатлонистов .
Бывший президент IBU Андерса Бессеберга и экс-генерального секретаря организации Николь Реш признали виновными в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.
"После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга, и у госпожи Николь Реш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга", - говорится в отчете.
Решение о санкциях в отношении чиновников примет независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне - Biathlon Integrity Unit.
Бессеберг покинул пост президента IBU после того, как бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил Международный союз биатлонистов в помощи в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.
- Напомним, 14 января, Спортивный арбитражный суд обвинил власти РФ в сокрытии реальных масштабов допинговых нарушений российскими спортсменами.
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