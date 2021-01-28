В России президенту IBU заказывали проституток за сокрытие манипуляций биатлонистов с допингом

28 января, 2021, 13:29

Президент Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг за сокрытие положительных допиг-проб российских спортсменов получал услуги проституток

Об этом сообщает Международный союз биатлонистов .

Информаторы сообщили комиссии IBU, что 74-летнему Бессеберг заказывали проституток российские спортивные чиновники в качестве взятки. Когда експрезидент IBU приезжал в Россию, то везде появлялся с молодыми девушками, которых называли переводчиками. Информаторы считают, что эти женщины оказывали интимные услуги.

Это подтвердила бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш.

"То, как Андерс обращался с этими девушками, показывало, что отношения у них интимные", - сказал Реш.

Сам Бессеберг признался полиции, что действительно пользовался услугами проституток в России, и они, вероятно, были посланы к нему кем-то из российских спортивных чиновников. Однако он уверяет, что с переводчицами никаких интимных связей у него не было.

Среди прочего, Бессеберг заявил, что во время этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске имел интимный контакт с русской девушкой, с которой познакомился на одной из ужинов, косвенно связанных с организацией соревнований. Девушка сказала ему, что была танцовщицей в ночном клубе и является фанаткой биатлону. Бессеберг сообщил, что не знает, случайно эта девушка оказалась на том ужине.

На этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году норвежец снова встретился с этой девушкой и снова имел с ней сексуальную связь. Бессеберг сказал, что у девушки была аккредитация на соревнования, и она не разговаривала на английском, а в общении им помогали в Союзе биатлонистов России. Он утверждает, что женщина не была проституткой, поскольку он не платил ей денег.

Также Бессеберг признал, что много раз бывал в РФ на охоте по приглашению Союза биатлонистов России. Он подтвердил, что все расходы в этих поездках брала на себя российская сторона.

Во время обыска в доме Бессеберга полиция нашла 13 ценных часов. Чиновник признал, что одни часы ему подарили официальное лицо в России. Он принял подарок, но позже, когда, якобы, узнал, что эти часы стоят 20 тыс. Евро, то хотел вернуть подарок, но даритель отказался его принимать.

28 января стало известно, что бывший президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг скрывал положительные пробы биатлонистов из России .

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