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Espreso.tvСпортВ России президенту IBU заказывали проституток за сокрытие манипуляций биатлонистов с допингом

В России президенту IBU заказывали проституток за сокрытие манипуляций биатлонистов с допингом


фото: Getty Images
Президент Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг за сокрытие положительных допиг-проб российских спортсменов получал услуги проституток

Об этом сообщает Международный союз биатлонистов .

Информаторы сообщили комиссии IBU, что 74-летнему Бессеберг заказывали проституток российские спортивные чиновники в качестве взятки. Когда експрезидент IBU приезжал в Россию, то везде появлялся с молодыми девушками, которых называли переводчиками. Информаторы считают, что эти женщины оказывали интимные услуги.

Это подтвердила бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш.

"То, как Андерс обращался с этими девушками, показывало, что отношения у них интимные", - сказал Реш.

Сам Бессеберг признался полиции, что действительно пользовался услугами проституток в России, и они, вероятно, были посланы к нему кем-то из российских спортивных чиновников. Однако он уверяет, что с переводчицами никаких интимных связей у него не было.

Среди прочего, Бессеберг заявил, что во время этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске имел интимный контакт с русской девушкой, с которой познакомился на одной из ужинов, косвенно связанных с организацией соревнований. Девушка сказала ему, что была танцовщицей в ночном клубе и является фанаткой биатлону. Бессеберг сообщил, что не знает, случайно эта девушка оказалась на том ужине.

На этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году норвежец снова встретился с этой девушкой и снова имел с ней сексуальную связь. Бессеберг сказал, что у девушки была аккредитация на соревнования, и она не разговаривала на английском, а в общении им помогали в Союзе биатлонистов России. Он утверждает, что женщина не была проституткой, поскольку он не платил ей денег.

Также Бессеберг признал, что много раз бывал в РФ на охоте по приглашению Союза биатлонистов России. Он подтвердил, что все расходы в этих поездках брала на себя российская сторона.

Во время обыска в доме Бессеберга полиция нашла 13 ценных часов. Чиновник признал, что одни часы ему подарили официальное лицо в России. Он принял подарок, но позже, когда, якобы, узнал, что эти часы стоят 20 тыс. Евро, то хотел вернуть подарок, но даритель отказался его принимать.

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