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НАПК составило протоколы на трех судей КСУ


фото: slovoidilo
Национальное агентство по предупреждению коррупции составило протоколы на трех судей Конституционного суда

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в комментарии УП.

Речь идет о судьях Игоре Слиденко, Владимире Мойсаке и Ирине Завгородней. Их подозревают в конфликте интересов во время того, как КСУ отменял антикоррупционные статьи.

На Завгороднюю также составили протокол за недекларирование машины мужа.

По процедуре Новиков должен направить протоколы в КСУ, судьи получат неделю, чтобы подготовить позицию, и тогда документы можно передавать в суд.

  • Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
  • 4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.
  • Впоследствии, в СНБО заявили, что Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за недостоверное декларирование.
  • 27 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

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