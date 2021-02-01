НАПК составило протоколы на трех судей КСУ

1 февраля, 2021, 15:32

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило протоколы на трех судей Конституционного суда

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в комментарии УП.

Речь идет о судьях Игоре Слиденко, Владимире Мойсаке и Ирине Завгородней. Их подозревают в конфликте интересов во время того, как КСУ отменял антикоррупционные статьи.

На Завгороднюю также составили протокол за недекларирование машины мужа.

По процедуре Новиков должен направить протоколы в КСУ, судьи получат неделю, чтобы подготовить позицию, и тогда документы можно передавать в суд.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.

Впоследствии, в СНБО заявили, что Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за недостоверное декларирование.

27 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.