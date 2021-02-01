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МЗ: через две недели Украина получит первую партию COVID-вакцин


фото: Reuters
Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко заявил, что Украина получит первую партию вакцин от коронавируса через две недели

Об этом он сказал во время брифинга, передает " РБК-Украина ".

"Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в список стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения", - заявил Иващенко.

По его словам, сейчас подтверждено получение Украиной 117 тыс. доз вакцин производства Pfizer и BionTech.

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