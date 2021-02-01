Украина не в приоритете стран мира, которые получают COVID-вакцины, как все остальные, - Зеленский

1 февраля, 2021, 09:11

Об этом он сказал в интервью Axios .

"Есть несколько эмоций по глобальной кампании по вакцинации", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина не является равноправным членом ЕС или мира в плане сроков вакцинации.

"То, что Украина не является равноправным членом Европейского Союза или мира в плане сроков вакцинации ... Мы не в приоритете стран мира, которые получают вакцины, как все остальные. Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народу, я понимаю. Но они будут немного нам как-то отдавать. Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой ", - сказал Зеленский.

Напомним, что на 1 февраля 2021 года в Украине зафиксировали 2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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