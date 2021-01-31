В США выяснили, кто финансировал митинг, участники которого штурмовали Капитолий
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
По информации издания, большую часть суммы, которую потратили на митинг, пожертвовала наследница американской сети супермаркетов Publix Джули Дженкинс Фанчелли. Она дала на запад $ 300 тыс. из $ 500 тыс, которые в целом потратили его организаторы.
Получить деньги от Фанчелли помог известный американский теоретик заговоров, ведущий Алекс Джонс, известный своими праворадикальными взглядами.
Джонс и Фанчелли пока не прокомменировали обвинения. Однако, сеть супермаркетов Publix обнародовала заявление, в котором отметила, что Фанчелли не является сотрудником сети и не участвует в деловых операциях и не представляет компанию.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
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