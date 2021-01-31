 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоДжулиани лично требовал от Зеленского возбудить дело против сына Байдена, - Washinghton Post

Джулиани лично требовал от Зеленского возбудить дело против сына Байдена, - Washinghton Post


фото: Reuters
Адвокат бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Рудольф Джулиани требовал от президента Украины Владимира Зеленского возбудить дело против Хантера Байдена

Об этом со ссылкой на Washinghton Post сообщает РБК-Украина.

По информации WP, адвокат Дональда Трампа - Рудольф Джулиани - требовал от команды Владимира Зеленского публично начать расследование против сына действующего президента США Джозефа Байдена - Хантера Байдена. Но в итоге он и Дональд Трамп не добились желаемого.

По данным собеседников WP в окружении Владимира Зеленского, в июле 2019 года Андрей Ермак, тогда еще в статусе помощника президента Украины, пообщался с Рудольфом Джулиани. Это был первый контакт команды Зеленского с адвокатом Трампа, которая до этого избегали разговора.

Позже, в ходе 40-минутного разговора Джулиани в упорном и угрожающем тоне потребовал у Зеленского публично открыть дело против сына Байдена относительно компании "Бурисма", а также посоветовал президенту Украины быть очень осторожным с людьми из его окружения.

Уже после этого в июле 2019 года состоялся разговор между Зеленским и Трампом, в котором также говорилось о деле против сына Байдена. Именно после него тон американцев в отношении украинской власти изменился. Вероятно, Трамп не услышал то, что хотел услышать от президента Украины.

  • 31 января стало известно, что за 10 дней до начала рассмотрения процесса об импичменте от бывшего президента США Дональда Трампа ушла команда адвокатов .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать