Джулиани лично требовал от Зеленского возбудить дело против сына Байдена, - Washinghton Post

31 января, 2021, 17:47

Адвокат бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Рудольф Джулиани требовал от президента Украины Владимира Зеленского возбудить дело против Хантера Байдена

Об этом со ссылкой на Washinghton Post сообщает РБК-Украина.

По информации WP, адвокат Дональда Трампа - Рудольф Джулиани - требовал от команды Владимира Зеленского публично начать расследование против сына действующего президента США Джозефа Байдена - Хантера Байдена. Но в итоге он и Дональд Трамп не добились желаемого.

По данным собеседников WP в окружении Владимира Зеленского, в июле 2019 года Андрей Ермак, тогда еще в статусе помощника президента Украины, пообщался с Рудольфом Джулиани. Это был первый контакт команды Зеленского с адвокатом Трампа, которая до этого избегали разговора.

Позже, в ходе 40-минутного разговора Джулиани в упорном и угрожающем тоне потребовал у Зеленского публично открыть дело против сына Байдена относительно компании "Бурисма", а также посоветовал президенту Украины быть очень осторожным с людьми из его окружения.

Уже после этого в июле 2019 года состоялся разговор между Зеленским и Трампом, в котором также говорилось о деле против сына Байдена. Именно после него тон американцев в отношении украинской власти изменился. Вероятно, Трамп не услышал то, что хотел услышать от президента Украины.

31 января стало известно, что за 10 дней до начала рассмотрения процесса об импичменте от бывшего президента США Дональда Трампа ушла команда адвокатов .

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