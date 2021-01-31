Джулиани лично требовал от Зеленского возбудить дело против сына Байдена, - Washinghton Post
Об этом со ссылкой на Washinghton Post сообщает РБК-Украина.
По информации WP, адвокат Дональда Трампа - Рудольф Джулиани - требовал от команды Владимира Зеленского публично начать расследование против сына действующего президента США Джозефа Байдена - Хантера Байдена. Но в итоге он и Дональд Трамп не добились желаемого.
По данным собеседников WP в окружении Владимира Зеленского, в июле 2019 года Андрей Ермак, тогда еще в статусе помощника президента Украины, пообщался с Рудольфом Джулиани. Это был первый контакт команды Зеленского с адвокатом Трампа, которая до этого избегали разговора.
Позже, в ходе 40-минутного разговора Джулиани в упорном и угрожающем тоне потребовал у Зеленского публично открыть дело против сына Байдена относительно компании "Бурисма", а также посоветовал президенту Украины быть очень осторожным с людьми из его окружения.
Уже после этого в июле 2019 года состоялся разговор между Зеленским и Трампом, в котором также говорилось о деле против сына Байдена. Именно после него тон американцев в отношении украинской власти изменился. Вероятно, Трамп не услышал то, что хотел услышать от президента Украины.
- 31 января стало известно, что за 10 дней до начала рассмотрения процесса об импичменте от бывшего президента США Дональда Трампа ушла команда адвокатов .
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