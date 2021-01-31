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Espreso.tvОбществоПеред стартом процесса об импичменте от Трампа ушла команда адвокатов

Перед стартом процесса об импичменте от Трампа ушла команда адвокатов


фото: Reuters
За 10 дней до начала рассмотрения процесса об импичменте от бывшего президента США Дональда Трампа ушла команда адвокатов

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, это произошло из-за разногласий по поводу стратегии защиты. Трамп настаивал на том, чтобы адвокаты шли по линии фальсификации выборов президента. Однако юристы предпочитали отталкиваться от того, что этот импичмент объявляется уже после завершения президентского срока. Но Трамп категорически не согласился с этими доводами.

Среди адвокатов, которые ушли от бывшего президента США, главные защитники Бутч Бауэрс и Дебора Барбери из Южной Каролины. Их помощники из этого штата Джонни Гассер и Грег Харрис тоже оставили Трампа. Кроме того, над делом об импичменте прекратил работу юрист Джош Говард.

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