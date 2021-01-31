Перед стартом процесса об импичменте от Трампа ушла команда адвокатов

31 января, 2021, 17:26

За 10 дней до начала рассмотрения процесса об импичменте от бывшего президента США Дональда Трампа ушла команда адвокатов

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, это произошло из-за разногласий по поводу стратегии защиты. Трамп настаивал на том, чтобы адвокаты шли по линии фальсификации выборов президента. Однако юристы предпочитали отталкиваться от того, что этот импичмент объявляется уже после завершения президентского срока. Но Трамп категорически не согласился с этими доводами.

Среди адвокатов, которые ушли от бывшего президента США, главные защитники Бутч Бауэрс и Дебора Барбери из Южной Каролины. Их помощники из этого штата Джонни Гассер и Грег Харрис тоже оставили Трампа. Кроме того, над делом об импичменте прекратил работу юрист Джош Говард.

30 января стало известно, что участник штурма Капитолия, "шаман" QAnon Джейкоб Энтони Чансли заявил, что будет свидетельствовать против экс-президента США Дональда Трампа.

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