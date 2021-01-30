"Рогатый" участник штурма Капитолия согласился свидетельствовать против Трампа
Об этом сообщает Vice.
По словам Чансли, снимок которого из Капитолия в колоритной одежде и меховой шапке с рогами облетел все мировые СМИ, Трамп его предал, поэтому он готов свидетельствовать против него. Об этом рассказал адвокат Джейкоба Энтони Чансли - Эл Уоткинс.
Он добавил, что Чансли воспринял слова Трампа, после которых начался штурм, как приглашение пойти к Капитолию вместе с президентом и драться там "как в аду".
Адвокат другого участника штурма - Эмануэля Джексона, которому предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая нападение на правоохранителей, в судебном заявлении отметил, что характер и обстоятельства преступления должны рассматриваться через призму события, вдохновленного президентом США.
Еще один участник штурма - Гаррет Миллер, которого обвиняли в угрозах члену Палаты представителей Александрии Окасио-Кортес и офицеру полиции Капитолия, опубликовал через своего адвоката заявление, где извинился и также возложил вину за свое поведение на Трампа.
Всего по делу о нападении на Капитолий сторонников Дональда Трампа арестованы 135 человек.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, защищавший здание Капитолия.
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