"Рогатый" участник штурма Капитолия согласился свидетельствовать против Трампа

30 января, 2021, 20:10

Участник штурма Капитолия, "шаман" QAnon Джейкоб Энтони Чансли заявил, что будет свидетельствовать против экс-президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает Vice.

По словам Чансли, снимок которого из Капитолия в колоритной одежде и меховой шапке с рогами облетел все мировые СМИ, Трамп его предал, поэтому он готов свидетельствовать против него. Об этом рассказал адвокат Джейкоба Энтони Чансли - Эл Уоткинс.

Он добавил, что Чансли воспринял слова Трампа, после которых начался штурм, как приглашение пойти к Капитолию вместе с президентом и драться там "как в аду".

Адвокат другого участника штурма - Эмануэля Джексона, которому предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая нападение на правоохранителей, в судебном заявлении отметил, что характер и обстоятельства преступления должны рассматриваться через призму события, вдохновленного президентом США.

Еще один участник штурма - Гаррет Миллер, которого обвиняли в угрозах члену Палаты представителей Александрии Окасио-Кортес и офицеру полиции Капитолия, опубликовал через своего адвоката заявление, где извинился и также возложил вину за свое поведение на Трампа.

Всего по делу о нападении на Капитолий сторонников Дональда Трампа арестованы 135 человек.

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