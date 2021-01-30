Пираты освободили шестерых украинских моряков из плена в Нигерии

30 января, 2021, 18:37

Пираты освободили шестерых украинских моряков из экипажа судна Stevia, которых удерживали в плену в Нигерии

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Instagram.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину. Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников" , - написал Зеленский.

19 декабря стало известно, что у побережья Нигерии пираты атаковали сухогруз и взяли в плен экипаж, среди которых шесть граждан Украины.

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