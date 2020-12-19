19 декабря, 2020, 17:05

У побережья Нигерии пираты атаковали сухогруз и взяли в плен членов экипажа, среди которых шесть граждан Украины

Об этом сообщает Seafarers Journal в facebook.

В Гвинейском заливе 16 декабря у берегов Нигерии пираты напали на сухогруз STEVIA и взяли в заложники восемь членов экипажа. Шесть из них являются гражданами Украины, а двое - албанцами. Место нахождения похищенных моряков неизвестно.

О похищении моряков в facebook написала дочь одного из них - старшего помощника капитана Семена Резниченко.

Она сообщила, что вместе с ее отцом захвачены капитан, второй помощник капитана, старший механик, электромеханик, вайпер и два гражданина Албании, должности которых неизвестны.

Судно, с которого пираты похитили людей, с мая 2020 года принадлежит Албании.

Напомним, в июле у берегов Нигерии пираты взяли в плен шестерых украинских моряков.

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