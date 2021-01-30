Пионтковский: Путин обречен. Когда авторитарный режим будет свергнут, не станет и путинской России, какой мы ее знаем

30 января, 2021, 16:39

Президент Российской Федерации Владимир Путин обречен на поражение и когда его авторитарный режим будет свергнут, известная нам Россия прекратит свое существование

Об этом сообщил политолог Андрей Пионтковский в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.

"Стратегически Путин обречен. Володин своим лозунгом "Нет Путина, нет России" в чем-то прав. Если не будет Путина, не будет и этой путинской России. Будет какая-то другая. Мы на нее посмотрим и каждый в силу своих возможностей постараемся повлиять на развитие этой новой России", - отметил политолог.

Пионтковский отметил, что свергнуть режим Путина могут даже сами россияне, если продолжат активно выходить на протесты.

"Сейчас проходит беспрецедентная кампания запугивания. И если в этой атмосфере на улицы российских городов выйдет даже такое же количество людей, как вышли в минувшее воскресенье, по России - около 150 тыс, в Москве - 30 тыс, - если этот результат не уменьшится, значит процесс очистки России от путинской власти вступил в свою заключительную стадию. Если же методами запугивания, физического ареста, удастся как-то задержать развитие этого протестного движения, значит болезнь проникнет глубже и агония продлится еще некоторое время ".

Политолог также добавил, что общение 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным - это совершенно новый стиль общения с лидером авторитарного режима.

"В пресс-релизе Белого дома ключевое даже не то, что Джо Байден говорил о российской агрессии, как ни крути, это банальность, а последняя фраза, в которой американский президент заявил, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и друзьями будут твердо противостоять злонамеренным действиям России во всем мире", - подчеркнул спикер.

Напомним, президент США Джо Байден во вторник провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе других важных вопросов, что Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.

В Белом доме сообщили, что президент Джо Байден "не скрывал озабоченности" во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о серьезных разногласиях в позициях Владимира Путина и президента США Джо Байдена по поводу российской агрессии на Донбассе.

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