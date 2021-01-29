Байден "не сдержался" во время телефонного разговора с Путиным, - Белый дом

29 января, 2021, 10:35

Президент Джо Байден "не скрывал озабоченности" во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося на этой неделе

Об этом в четверг заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, передает Укринформ со ссылкой на Голос Америки .

Выступая на ежедневном пресс-брифинге, Псаки рассказала журналистам, что во время беседы с российским лидером Байден коснулся темы того, как власть обошлась с заключенным критиком Кремля, Алексеем Навальным.

"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и поведением (силовиков) с протестующими", - заявила Псаки.

По ее словам, Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) свою обеспокоенность в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора".

Напомним, президент США Джо Байден во вторник провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе других важных вопросов, Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.

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