В Кремле заявили о серьезных разногласиях в позициях Байдена и Путина относительно Донбасса
Как сообщает российский РБК, российские журналисты обратили внимание на то, что в сообщении Белого дома о телефонном разговоре Байдена с Путиным речь идет о "российской агрессии" против Украины, а в заявлении Кремля - о "внутриукраинском конфликте".
На что Песков ответил, что использование различных фраз "говорит о серьезных разногласиях по этому поводу". При этом Москва и Вашингтон готовы к диалогу.
Представитель Кремля добавил, что Путин и Байден не обсуждали возможность восстановления встреч на уровне помощников президентов России и США. Ранее переговорами по Донбассу занимались бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и экс-помошник президента РФ Владислав Сурков.
26 января Джо Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор.
Лидеры обсудили вмешательство в американские выборы, серию кибератак на госучреждения США и арест оппозиционера Алексея Навального в России.
Во время разговора американский президент заявил, что США будут "твердо отстаивать защиту национальных интересов в ответ на враждебные действия со стороны России".
Байден также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины перед лицом российской агрессии.
По данным AP, телефонная беседа состоялась по инициативе российской стороны, а перед звонком Байден провел консультации с союзниками в Европе и НАТО.
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