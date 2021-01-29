В РФ арестовали украинку: обвиняют в избиении полицейского на митинге в поддержку Навального

29 января, 2021, 16:49

Уроженку Украины Ольгу Бендас арестовали в России за "избиение" полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального

Об этом сообщают росСМИ.

В Российской Федерации по обвинению в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального суд вынес приговор арестовать на два месяца украинку Ольгу Бендас.

По версии российской полиции Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила правоохранителя.

Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.

После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера

В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 000 человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb