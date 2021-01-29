В РФ арестовали украинку: обвиняют в избиении полицейского на митинге в поддержку Навального
29 января, 2021, 16:49
Уроженку Украины Ольгу Бендас арестовали в России за "избиение" полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального
Об этом сообщают росСМИ.
В Российской Федерации по обвинению в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального суд вынес приговор арестовать на два месяца украинку Ольгу Бендас.
По версии российской полиции Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила правоохранителя.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера. Его поместили под стражу.
- В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 000 человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
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