29 января, 2021, 20:59

Новое украинское правописание действительно и является обязательным для исполнения до вступления в силу решения Окружного админсуда

Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по стандартам государственного языка, опубликованном на сайте МОН.

"Национальная комиссия по стандартам государственного языка обеспокоена ситуацией, сложившейся вокруг новой редакции Украинского правописания. Осознавая важность возложенных законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" задач, связанных с направлениями деятельности, и собственную ответственность, Комиссия отмечает, что заблаговременные действия, обращения и призывы могут вывести украинское общество за пределы правового поля", - говорится в заявлении Нацкомиссии.

В свою очередь в заявлении обратили внимание органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, что на сегодня нет полного текста решения Окружного административного суда города Киева относительно постановления Кабинета министров, который может быть предметом конструктивного обсуждения.

"Комиссия как коллегиальный орган выполняет свои полномочия в пределах и способом, определенными Конституцией Украины, законами Украины, другими нормативно-правовыми актами, придерживается прямых норм закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и принимает решения относительно стандартов государственного языка. До момента, когда решение суда вступит в силу, постановление Кабинета министров Украины "Вопросы украинского правописания" от 22 мая 2019 года №437 действует и является обязательным для исполнения на всей территории Украины", - сообщили в Нацкомиссии.

Напомним, адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания".

Впоследствии заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что правительство собирается обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания.

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