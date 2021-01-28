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Espreso.tvОбществоОтмена нового украинского правописания: правительство планирует подать апелляцию на решение ОАСК

Отмена нового украинского правописания: правительство планирует подать апелляцию на решение ОАСК


фото: litopys.org.ua
Правительство собирается обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

"Сегодня, 28 января, Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и обжаловать его в апелляционной инстанции", - сообщила Коломиец.

Она отметила, что на то, чтобы подать апелляцию, правительство 30 дней.

  • Напомним, адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинской правописания".

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