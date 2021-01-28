Отмена нового украинского правописания: правительство планирует подать апелляцию на решение ОАСК

28 января, 2021, 18:35

Правительство собирается обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

"Сегодня, 28 января, Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и обжаловать его в апелляционной инстанции", - сообщила Коломиец.

Она отметила, что на то, чтобы подать апелляцию, правительство 30 дней.

Напомним, адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинской правописания".

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