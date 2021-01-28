ОАСК отменил введение нового украинского правописания, - адвокат
Об этом он написал в Facebook.
"Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил Постановление КМУ о так называемом новом правописании. Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", проєкт та Марта вместо Марфи. Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией ", - написал Ильченко.
Также, отметил адвокат, при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством.
Решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра - если кабинет министров подаст апелляцию.
По его словам, иск был "направлен на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов".
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