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ОАСК отменил введение нового украинского правописания, - адвокат


фото: oask.gov.ua
Адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания"

Об этом он написал в Facebook.

"Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил Постановление КМУ о так называемом новом правописании. Напоминаю, это то  самое правописание, в котором вводят  "павзу", "Атени", проєкт та Марта вместо Марфи.  Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией ", - написал Ильченко.

Также, отметил адвокат, при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством.

Решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра - если кабинет министров подаст апелляцию.

По его словам, иск был "направлен на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов".

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