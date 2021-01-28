ОАСК отменил введение нового украинского правописания, - адвокат

28 января, 2021, 13:49

Адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания"

Об этом он написал в Facebook.

"Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил Постановление КМУ о так называемом новом правописании. Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", проєкт та Марта вместо Марфи. Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией ", - написал Ильченко.

Также, отметил адвокат, при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством.

Решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра - если кабинет министров подаст апелляцию.

По его словам, иск был "направлен на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов".