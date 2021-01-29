Рада одобрила законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Верховная Рада приняла законопроект №4613 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".
За документ проголосовали 280 нардепов.
Так, документ предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:
- данные об успешном проведении доклинических испытаний;
- разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательством страны предоставлении разрешения или вакцина / лекарственное средство, переквалифицировано Всемирной организацией здравоохранения;
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- известная потенциальная польза вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов, когда они используются для профилактики COVID-19, преобладает известные и потенциальные риски таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов;
- не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы;
- такое лекарственное средство не было разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором.
В документе отмечается, что при наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.
В свою очередь регистрационное удостоверение выдается сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до 5 лет.
- Напомним, 28 января Верховная Рада приняла за основу проект закона №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".
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