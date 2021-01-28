Рада приняла за основу законопроект о запуске вакцинации от COVID-19

28 января, 2021, 11:39

Верховная Рада приняла за основу проект закона №4613 "О внесении изменений в Закон Украины" О лекарственных средствах "относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства"

Принятие законопроекта в первом чтении поддержали 318 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке, документ позволяет правительству регистрировать вакцины для использования при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний, разрешения на экстренное использования, если оно предоставлено компетентными органами США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского Союза в соответствии с национальным законодательством страны. Также разрешение касается лекарственных средств, переквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения.

Разрешение также будет действовать, если известна потенциальная польза лекарственного средства и если не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Следовательно, в случае выполнения этих условий, лекарственное средство, в частности, вакина от COVID-19 сможет быть зарегистрирована для экстренного медицинского использования времени, пока заявитель не предоставит информацию о результатах завершенных вирусология испытаний.

Напомним, ранее премьер-министр рассказал детали кампании по вакцинации от COVID-19.

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