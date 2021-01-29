Нафтогаз заключил первые соглашения с газсбытами на поставку газа населению в феврале по предельной цене

29 января, 2021, 11:25

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила первые соглашения с газсбытами на поставку газа населению в феврале по предельной цене

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, "Компания по поставке газа Нафтогаз Трейдинг (ГК "Нафтогаз трейдинг ") 28 января заключила первые соглашении со сбытовыми компаниями на поставку газа в феврале на специальных условиях для поддержки населения в период пандемии.

Отмечается, что коммерческое предложение было подготовлено в связи с принятием постановления Кабинета министров №25 от 18 января о введении предельной цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн / куб.м. Документ был направлен всем заинтересованным поставщикам газа для нужд населения.

По словам генерального директора ГК "Нафтогаз Трейдинг" Виллема Коппульса, компания подготовила документ очень быстро, чтобы поддержать поставщиков и предоставить им возможность остаться конкурентными на рынке.

По информации пресс-службы, условия оплаты предусматривают, в частности, наличие счетов с договорным списанием для гарантий целевого использования средств, поступивших от бытовых потребителей в качестве оплаты газа, и частичную предоплату.

"Нафтогаз Трейдинг" сверит фактическое потребление газа населением с объективными данными учета и местами расположения. Неподтвержденные объемы покупатель обязан платить по ценам, рассчитанным по формуле с привязкой к котировкам на европейских газовых хабах.

В пресс-службе напомнили, что ограничение цены газа для населения будет действовать с 1 февраля на период карантина, но не дольше 31 марта.

Напомним, Кабмин постановлением от 18 января установил предельную фиксированную цену на газ в размере 6,99 грн.

Газоснабжающие компании должны представить годовые тарифы на газ для населения весной или летом, заявил премьер-министр Украины Шмыгаль.

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