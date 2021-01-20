Шмыгаль: все газоснабжающие компании должны представить свой годовой тариф весной или летом
20 января, 2021, 12:57
Газоснабжающие компании должны представить годовые тарифы на газ для населения весной или летом
Об этом премьер-министр Украины Шмыгаль написал в Telegram.
"Идет активная работа по развитию справедливых правил и механизмов на рынке газа. Прежде всего речь идет о, что все газоснабжающие компании уже этой весной или летом должны представить людям свои годовые тарифы", - написал Шмыгаль.
Премьер отметил, что поручил Министерству энергетики, Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с НКРЕКП и Анимонопольному комитета Украины до конца месяца подготовить долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа.
- Напомним, 18 января Шмыгаль заявил , что Кабмин обяжет газоснабжающие компании предлагать населению годовые тарифы на газ.
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