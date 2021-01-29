Лига Европы близко: "Динамо" приобретет футболиста сборной Дании

29 января, 2021, 09:56

Киевское "Динамо" активно интересуется центральным защитником Андреасом Макше

Об этом сообщает 1927.kiev.ua .

Один из основателей Ассоциации футболистов Украины Эрик Браун признался, что Макше нравится тренерскому штабу "Динамо".

"Капитан" Брондбю ", молодой центральный защитник Андреас МакШи добавил бы "Динамо" стабильности. Есть информация, что он понравился киевскому клубу. Киевляне могут его подписать. Для Андреаса это был бы отличный вариант. "Динамо" нужно вкладывать деньги в правильных игроков, не только в украинском ", - сказал Браун.

Центрбэк является капитаном "Брондбю", который лидирует в турнирной таблице чемпионата Дании. Андреас Макше провел в этом сезоне 15 матчей. Трансферная стоимость игрока составляет 2 млн евро. Контракт 26-летнего игрока рассчитан до лета 2023 года.

В активе Макше 1 матч за сборную Дании по футболу. Центрбэк дебютировал за национальную команду в 2020 году.

26 января Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что для него Олег Блохин является кумиром юности.

Также Суркис рассказал, что самым неудачным трансфером киевского клуба является подписание Андре.