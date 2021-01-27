Суркис назвал свой худший трансфер в "Динамо"

27 января, 2021, 17:11

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что самым неудачным трансфером киевского клуба является подписание Андре

Об этом сообщает gordonua.com.

По словам Суркиса, самый дорогой трансфер "Динамо" - это Джермейн Ленс, которого киевляне купили за 11 млн евро.

"Самая дорогая покупка "Динамо" - это Джермейн Ленс. 11 млн евро плюс бонусы. Самый неудачный трансфер? Неудачной покупкой был Андре за 9 млн евро, но нам потом его удалось продать. Это я крупное приобретение называю, было и еще несколько неудачных трансферов. Но я не хочу списывать вину на кого-нибудь ", - рассказал Игорь Суркис.

Бразилец Андре перешел в "Динамо" летом 2010 года, однако не смог закрепиться в основной команде и был продан в бразильский "Атлетико Минейро" за 5,8 млн евро.

26 января Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что для него Олег Блохин является кумиром юности.