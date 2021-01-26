Если бы он мог себя поцеловать, то сделал бы это, - Суркис рассказал, почему уволил Блохина

26 января, 2021, 19:12

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что для него Олег Блохин является кумиром юности

Об этом сообщает gordonua.com.

По словам Суркиса, если бы Блохин мог себя поцеловать, он бы сделал это.

"Он - кумир юности. Забивал такие мячи. Он для меня таким, наверное, и останется. Но у него такой характер. Если бы он мог себя поцеловать, он бы поцеловал. Есть такое выражение: "Сам бы себя поцеловал в одно место". Так вот, Олег Блохин - такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением", - высказался Игорь Суркис.

Также президент "Динамо" признался, почему уволил Олега Блохина с поста главного тренера.

На Олега Владимировича было потрачено огромное количество денег. Ни у кого из тренеров не было такой мощной трансферной кампании, вливания в команду игроков, которых он хотел. И начал он прекрасно. Вроде все шло по плану. Но когда команда дошла до четвертого места в чемпионате Украины... Он может на меня обижаться, но надо обижаться только на самого себя: если ты берешься, ты должен понимать, что "Динамо" не может занимать четвертое место", - сказал Суркис.

Олег Блохин тренировал "Динамо" с 2012 до 2014 года. В сезоне 2013/14 киевляне показали худший результат за время выступлений в чемпионате Украины - впервые остались без медалей и опустились на четвертое место.

Напомним, в феврале 2020 года бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин назвал причиной неудачи в киевском клубе нехватку времени на построение новой команды.

В мае Олег Блохин заявил, что назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" - это "плевок в душу".