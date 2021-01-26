Если бы он мог себя поцеловать, то сделал бы это, - Суркис рассказал, почему уволил Блохина
Об этом сообщает gordonua.com.
По словам Суркиса, если бы Блохин мог себя поцеловать, он бы сделал это.
"Он - кумир юности. Забивал такие мячи. Он для меня таким, наверное, и останется. Но у него такой характер. Если бы он мог себя поцеловать, он бы поцеловал. Есть такое выражение: "Сам бы себя поцеловал в одно место". Так вот, Олег Блохин - такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением", - высказался Игорь Суркис.
Также президент "Динамо" признался, почему уволил Олега Блохина с поста главного тренера.
На Олега Владимировича было потрачено огромное количество денег. Ни у кого из тренеров не было такой мощной трансферной кампании, вливания в команду игроков, которых он хотел. И начал он прекрасно. Вроде все шло по плану. Но когда команда дошла до четвертого места в чемпионате Украины... Он может на меня обижаться, но надо обижаться только на самого себя: если ты берешься, ты должен понимать, что "Динамо" не может занимать четвертое место", - сказал Суркис.
Олег Блохин тренировал "Динамо" с 2012 до 2014 года. В сезоне 2013/14 киевляне показали худший результат за время выступлений в чемпионате Украины - впервые остались без медалей и опустились на четвертое место.
- Напомним, в феврале 2020 года бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин назвал причиной неудачи в киевском клубе нехватку времени на построение новой команды.
- В мае Олег Блохин заявил, что назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" - это "плевок в душу".
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