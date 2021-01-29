Луческу назвал свои главные цели в "Динамо"
Об этом сообщает "Спорт Экспресс".
Луческу признался, он стремится построить футбол, который будет нравиться болельщикам.
"Не мне судить, есть ли разница между "Динамо" летнего образца и нынешним. Единственное, что могу сказать: достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в клуб. Во-первых, нужно было построить команду. Во-вторых, поставить красивый футбол, который нравился бы зрителям. В-третьих, довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они спокойно могли играть в международных матчах. И только потом - результат", - сказал Луческу.
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Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под руководством румынского тренера команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.
Перед "Динамо" Луческу 13 лет провел в донецком «Шахтере», который покинул в 2016 году.
- 15 января голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал, что он в восторге от работы с главным тренером Мирчей Луческу.
- 29 января Луческу пожаловался, что клуб не может приглашать дорогих футболистов.
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