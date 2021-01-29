Луческу назвал свои главные цели в "Динамо"

29 января, 2021, 20:58

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что результат - не главная цель его работы

Об этом сообщает "Спорт Экспресс".

Луческу признался, он стремится построить футбол, который будет нравиться болельщикам.

"Не мне судить, есть ли разница между "Динамо" летнего образца и нынешним. Единственное, что могу сказать: достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в клуб. Во-первых, нужно было построить команду. Во-вторых, поставить красивый футбол, который нравился бы зрителям. В-третьих, довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они спокойно могли играть в международных матчах. И только потом - результат", - сказал Луческу.

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Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под руководством румынского тренера команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

Перед "Динамо" Луческу 13 лет провел в донецком «Шахтере», который покинул в 2016 году.

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