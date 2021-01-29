Луческу рассказал, сколько зарабатывают футболисты "Динамо"

29 января, 2021, 16:50

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что футболисты в его команде зарабатывают в разы меньше денег чем игроки, которые выступают Италии

Об этом сообщает "Спорт Экспресс".

По словам Луческу, в "Динамо" есть игроки, которые зарабатывают 200 тыс. евро в год.

"У меня в "Динамо" есть ребята, чья зарплата - 200 тыс. евро в год. В Италии, насколько я знаю, во многих командах средняя зарплата - 600-700 тыс. Более миллиона платят только звездам или в очень больших клубах", - сказал Луческу.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под руководством румынского тренера команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

Перед "Динамо" Луческу 13 лет провел в донецком "Шахтере", который покинул в 2016 году.

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