Луческу рассказал, сколько зарабатывают футболисты "Динамо"
Об этом сообщает "Спорт Экспресс".
По словам Луческу, в "Динамо" есть игроки, которые зарабатывают 200 тыс. евро в год.
"У меня в "Динамо" есть ребята, чья зарплата - 200 тыс. евро в год. В Италии, насколько я знаю, во многих командах средняя зарплата - 600-700 тыс. Более миллиона платят только звездам или в очень больших клубах", - сказал Луческу.
Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под руководством румынского тренера команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.
Перед "Динамо" Луческу 13 лет провел в донецком "Шахтере", который покинул в 2016 году.
- 15 января голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал, что он в восторге от работы с главным тренером Мирчей Луческу.
- 29 января Луческу пожаловался, что клуб не может приглашать дорогих футболистов.
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