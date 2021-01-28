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Espreso.tvОбществоСнегопад в Киеве: синоптики сообщили, когда улучшится погода

Снегопад в Киеве: синоптики сообщили, когда улучшится погода


фото: reuters
Непогода в столице будет бушевать до вечера 29 января, сообщают синоптики

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По прогнозам синоптиков, осадки в Киеве продлятся до вечера 29 января.

Сейчас 524 работники бригад по ручной уборки очищают и обрабатывают остановки общественного транспорта, узкие пешеходные переходы, спуски в подземные пешеходные переходы и лестницы.

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