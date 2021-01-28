Снегопад в Киеве: синоптики сообщили, когда улучшится погода
28 января, 2021, 13:29
Непогода в столице будет бушевать до вечера 29 января, сообщают синоптики
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По прогнозам синоптиков, осадки в Киеве продлятся до вечера 29 января.
Сейчас 524 работники бригад по ручной уборки очищают и обрабатывают остановки общественного транспорта, узкие пешеходные переходы, спуски в подземные пешеходные переходы и лестницы.
- Отметим, грузовикам временно запретили въезжать в Киев . Власти города хотят уменьшить пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.
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Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 28 января в Киеве ожидается снег , порывистый ветер и гололедица на дорогах.
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