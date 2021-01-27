Киев ограничит въезд грузовиков с 28 января из-за непогоды
27 января, 2021, 22:01
Из-за непогоды Киев ограничит въезд крупногабаритного транспорта с 6:30 утра четверга, 28 января
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном ограничении въезда в столицу крупногабаритного транспорта с 6:30 28 января", - говорится в сообщении.
Такие ограничения вводят, чтобы минимизировать заторы и обеспечить движение снегоуборочной техники. Въезд грузовиков будет ограничен до улучшения погоды.
"Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в КГГА.
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