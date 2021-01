Гололедица и снегопады: синоптик Наталья Диденко о погоде 28 января

27 января, 2021, 19:44

В Украине 28 января ожидается снег, дожди, порывистый ветер и гололедица на дорогах

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"К нам пришел циклон с атмосферными фронтами. 28-го января в Украине еще погуляет циклон - на Юге, Западе и Севере ожидается снег, мокрый снег, восточнее с дождем, налипание мокрого снега, порывистый ветер. Поэтому водителям стоит подкорректировать свои путевые планы" , - отметила синоптик.

На Западе завтра существенные осадки маловероятны, местами небольшие или просто облачно, в восточных областях - время периодический дождь.

Температура воздуха в четверг составит в течение дня 0 ° C ... -3 ° C. В восточных областях, на юго-востоке и в Днепропетровской ожидается -2 ° C ... + 7 ° C.

На дорогах ожидается гололедица, там, где будет подмерзать.

"Киевляне! Готовьте на завтра санки и зарядите телефон, чтобы фотографировать настоящую зиму - в столице предполагается снег", - отметила госпожа Диденко.

На дорогах будет скользко, возможны проблемы с ситуацией на дорогах. Ветер с севера, порывистый.

Температура воздуха ночью будет опускаться до небольших "минусов", днем от -1 ° C до + 1 ° C.

"А пока особая внимательность всем, кто в полосе Одесса-Кропивницкий - Полтава - Сумы, это сейчас зона снегопадов", - отметила синоптик.

По слова Натальи Диденко, в дальнейшем в Украине похолодание усилится до умеренного.

