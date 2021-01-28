ПАСЕ подтвердила полномочия делегации из РФ без ограничений
28 января, 2021, 12:03
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации
Об этом сообщает ЕП .
Резолюцию утвердили 107 голосами "за", 36 делегатов выступили "против", 24 - "воздержались".
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- Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации без ограничений.
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