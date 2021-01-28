ПАСЕ подтвердила полномочия делегации из РФ без ограничений

Об этом сообщает ЕП .

Резолюцию утвердили 107 голосами "за", 36 делегатов выступили "против", 24 - "воздержались".

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