 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПАСЕ подтвердила полномочия делегации из РФ без ограничений

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации из РФ без ограничений


фото: gettyimages
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации

Об этом сообщает ЕП .

Резолюцию утвердили 107 голосами "за", 36 делегатов выступили "против", 24 - "воздержались".

Читайте также: В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации, - нардеп Мезенцева

  • Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации без ограничений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать