В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации, - нардеп Мезенцева

25 января, 2021, 14:00

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия участников зимней сессии с РФ

С такой инициативой выступила председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает Укринформ .

Вопрос поддержали 38 членов ассамблеи при необходимых 30.

"От имени моих коллег я оспариваю полномочия делегации РФ по основаниям по существу в связи с серьезными нарушениями устава Совета Европы и невыполнением Россией своих обязательств", - заявила Мезенцева

Она напомнила, что в 2019 году ПАСЕ вернула полномочия российской делегации, чтобы восстановить политический диалог.

"Но вопреки этому российские власти продолжают ограничивать политические и гражданские свободы ... Россия продолжает репрессии и нарушения прав человека на оккупированных территориях, нарушая многие резолюций ПАСЕ, в которых осуждается нарушение РФ международного права, противоправная аннексия Крыма, военная оккупация Донбасса", - заявила народный депутат .

Далее, по процедуре, проект резолюции по обжалованию должны подготовить регламентный и мониторинговый комитеты. После этого обжалования полномочий должно быть проголосовано Ассамблеей.