В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации, - нардеп Мезенцева
С такой инициативой выступила председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает Укринформ .
Вопрос поддержали 38 членов ассамблеи при необходимых 30.
"От имени моих коллег я оспариваю полномочия делегации РФ по основаниям по существу в связи с серьезными нарушениями устава Совета Европы и невыполнением Россией своих обязательств", - заявила Мезенцева
Она напомнила, что в 2019 году ПАСЕ вернула полномочия российской делегации, чтобы восстановить политический диалог.
"Но вопреки этому российские власти продолжают ограничивать политические и гражданские свободы ... Россия продолжает репрессии и нарушения прав человека на оккупированных территориях, нарушая многие резолюций ПАСЕ, в которых осуждается нарушение РФ международного права, противоправная аннексия Крыма, военная оккупация Донбасса", - заявила народный депутат .
Далее, по процедуре, проект резолюции по обжалованию должны подготовить регламентный и мониторинговый комитеты. После этого обжалования полномочий должно быть проголосовано Ассамблеей.
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